İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'a 2-0 yenilirken Aytaç Kara kırmızı kart gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'a 2-0 yenilirken Aytaç Kara kırmızı kart gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan İstanbulspor, rakibine 2-0 yenildi. Antalyaspor 24. dakikada Ahmet Sağat ve 68. dakikada Sander Van de Streek'in golleriyle kazanırken İstanbulspor'da Aytaç Kara 80. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Alieu Cham'ın sol taraftan pasında Mustafa Sol'un ceza yayı üzerinden gelişine vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Mevlüt'ün ceza sahasına ortasında kaleci Alp'in uzaklaştırmak istediği top Ahmet Sağat'a çarparak filelere gitti. 0-1

46. dakikada Pedrinho'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Ömer Faruk'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mevlüt'ün içeri çevirdiği topu kale alanı önündeki Van de Streek tamamladı. 0-2

77. dakikada ceza alanına uzun gönderilen pas sonrası Ali Akman'ın göğsüyle indirdiği topu sol çaprazdaki Alieu Cham tamamlamak istedi. Yakın mesafeden vuruş sonrası meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Aytaç Kara, Soner Dikmen ile orta sahada girdiği ikili mücadele sonra yerde kaldı. Yerdeyken rakibine yaptığı temas sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Emre Doğu, Abdullah Özcan

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan (Berk Ali Nizam dk. 74), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ilianov Iliev (Mamadou Fall dk. 70), Dijlan Aydın, Elvin Mendy, Ömer Faruk Duymaz (Aytaç Kara dk. 64), Alieu Cham, Mustafa Sol (Ali Akman dk. 70)

Yedekler: İsa Doğan, Michael Ologo, Deniz Tuncer, Kubilay Sönmez, Enver Azmi Sarialioğlu, Mario Krstovski

Teknik Direktör: Olcay Demir

Antalyaspor: Fotis Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Francis Nzaba, Samet Karakoç, Jesper Ceesay, Pedrinho (Erdoğan Yeşilyurt dk. 69), Mevlüt Şimşek (Soner Dikmen dk. 69), Ömer Faruk Beyaz (Veysel Sarı dk. 90), Sander Van de Streek (Samet Yalçın 83), Ahmet Sağat (Ismail Chehaima dk. 83)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Arif Kocaman, Hasan Yakub İlçin, Arda Altun

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Ahmet Sağat (dk. 24), Sander Van de Streek (dk. 68) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Aytaç Kara (dk. 80) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Emrecan Uzunhan, Elvin Mendy (İstanbulspor), Ömer Faruk Beyaz, Ahmet Sağat, Jesper Ceesay (Antalyaspor)

Kaynak: İHA
İstanbulsporAntalyasporAytaç KaraTrendyolGüncelSporVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
22:33
Tebriz Traktör takımı, “ırkçı tezahürat“ nedeniyle sahadan ayrıldı
Tebriz Traktör takımı, "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan ayrıldı
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
21:19
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 22:38:00. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'a 2-0 yenilirken Aytaç Kara kırmızı kart gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei