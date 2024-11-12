Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe\'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent\'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe'nin sezon ortasında sözleşmesini feshettiği Ryan Kent'in yeni takımı belli oluyor. Kent, İngiltere Championship takımlarından Preston Preston North End'e transfer olmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, forma garantisi verilmesi halinde imzayı atacak.

12.11.2024 17:04
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Fenerbahçe'de geldiği günden ayrıldığı güne kadar problem olan ve sarı-lacivertlilerin sezon ortasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı İngiliz futbolcu Ryan Kent'in yeni adresi belli oluyor.

CHAMPIONSHIP'E GİDİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bonservisi elinde olan Ryan Kent ile Championship takımlarından Preston North End ilgileniyor. Düşme hattında yer alan İngiliz ekibinin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcağı aktarıldı.

FORMA GARANTİSİ İSTİYOR

Öte yandan Ryan Kent ile Leeds United'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi duyduğu kaydedilirken Kent'in de kendisini isteyen takımlardan forma garantisi istediği belirtildi. Yıldız futbolcunun forma garantisi verilmesi halinde Preston'a imza atabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Ryan Kent, geçen sezon Rangers'tan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Sarı lacivertli takım, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 19 maçta görev aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Ryan Kent, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Özgür Çelik:
    sudem senden boş kimse yok bu evrende gudubet insan bir seyide beğen 0 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Fenerbahçe'nin Boş ve Çöp futbolcuları 0 0 Yanıtla
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