İşte Süper Lig bu! 9 Kasım\'dan sonra maç kazandılar

07.02.2026 17:08
Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 9 Kasım'dan sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 12'ye çıkardı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretini sona erdirdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbul temsilcisi, 9 Kasım'dan bu yana ligde ilk kez üç puan sevinci yaşadı.

ERKEN GOL YETTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 5. dakikada Serginho'nun attığı golle öne geçti. Maçın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ HAFTA

Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 12'ye yükseltti. Üç maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

