İşte Süper Lig bu! 9 Kasım\'dan sonra maç kazandılar

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretini sona erdirdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbul temsilcisi, 9 Kasım'dan bu yana ligde ilk kez üç puan sevinci yaşadı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 5. dakikada Serginho'nun attığı golle öne geçti. Maçın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 12'ye yükseltti. Üç maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
