İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti - Son Dakika
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Spor

İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti

İsviçreli sporcular, İsrail\'i sırtlarını dönerek protesto etti

İsviçreli eskrimciler, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i, madalya seremonisi sırasında protesto ederek rakiplerine sırtlarını döndü.

27.04.2025 17:39
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İsviçreli sporcular, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i madalya seremonisi sırasında protesto etti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın erkekler epe kategorisinde İsrail Milli Takımı, finalde İsviçre'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

İSRAİLLİLERE SIRTLARINI DÖNDÜLER

Madalya seremonisi için ikincilik kürsüsüne çıkan İsviçre Milli Takımı sporcuları, İsrail ulusal marşı sırasında rakip eskrimcilere sırtını dönerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için protestoda bulundu.

Daha önce de Irak Milli Takımı, İsrail'i protesto etmek amacıyla 2023'teki Dünya Kupası etabından çekilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan as :
    Bunlar kadarda olamıyor turkiye maalesef 44 2 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    içimizde öyle bir grup var ki Müslüman desen değil Hristiyan desen değil,Ataist desen değil.Zira Dünyada Hristiyan Ataist Müslüman herkes İsrail’i Protesto edip Filistin’e destek veriyor bizim içimizdeki kimliği belli olmayan kesim vicdanını kaybetmiş sadece Fotosentez yapıyor 37 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ONLARİ YENEREK PROTESTO EDECEKTINIZ GECIN BU AYAKLARI 1 29 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    iyi de bizde eyyyy dedik 8 4 Yanıtla
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