İsviçreli sporcular, İsrail\'i sırtlarını dönerek protesto etti

TÜRK GÜCÜ:

içimizde öyle bir grup var ki Müslüman desen değil Hristiyan desen değil,Ataist desen değil.Zira Dünyada Hristiyan Ataist Müslüman herkes İsrail’i Protesto edip Filistin’e destek veriyor bizim içimizdeki kimliği belli olmayan kesim vicdanını kaybetmiş sadece Fotosentez yapıyor