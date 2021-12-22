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İtalya'ya çocukken ulaşan Gambiyalı sığınmacı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda - Son Dakika

İtalya'ya çocukken ulaşan Gambiyalı sığınmacı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda

22.12.2021 16:41
İtalya'ya çocukken ulaşan Gambiyalı sığınmacı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda

Afrika'dan bir çocuk göçmen olarak Akdeniz'i tekneyle tehlikeli bir yolculuk sonrası geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında İtalya Serie A takımı Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, ülkesi Gambiya'nın önümüzdeki ay oynayacağı Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

Afrika'dan bir çocuk göçmen olarak Akdeniz'i tekneyle tehlikeli bir yolculuk sonrası geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında İtalya Serie A takımı Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, ülkesi Gambiya'nın önümüzdeki ay oynayacağı Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

20 yaşındaki Darboe, Sicilya'ya 14 yaşında bir tekne ile sığınmacı olarak geldikten sonra geçen sezon Serie A'da oynamaya başladı. Darboe, bu sezon Roma'da 5 maçta forma giydi.

Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Darboe, Gambiya formasıyla Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda 12 Ocak'ta Moritanya'ya karşı mücadele verecek.

İtalya Serie A, Mülteci, İtalya, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya'ya çocukken ulaşan Gambiyalı sığınmacı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İtalya'ya çocukken ulaşan Gambiyalı sığınmacı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda - Son Dakika
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