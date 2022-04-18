İvgin: "Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim" - Son Dakika

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediye spor'da takım antrenörü Musa İvgin, sahada Yeşilçınar futbol takımına karşı kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

1. Amatör E Grubunda mücadelesini sürdüren Çameli Belediyespor, Denizli Şirinköy Stadında Deplasmanda Yeşilçınar spor ile karşılaştı. Güzel bir sonuç ile maçtan galip ayrılmayı bekleyen Çameli Belediyesor, rakipbine 9-0 mağlup oldu. Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa İvgin, mağlup olarak ayrıldıkları maçı değerlendirdi.

"Futbol 3 puan değildir"

Maçtan galip ayrılamadıklarını ve rakiplerini tebrik etiklerini söyleyen Çameli Belediyespor Antrenörü Musa İvgin, "Futbol sadece 3 puan değildir. Her zaman yüz yüze baktığımız rakiplerimizle dostluğumuz sonuç ne olursa olsun fark etmez. Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim. Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz. Tek hedefimiz çocuklarımıza sahip çıkmak onları gelecek yarınlara yetiştirmek" dedi. - DENİZLİ