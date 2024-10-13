İzlanda'dan Türkiye Maçına Vurgu - Son Dakika
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İzlanda'dan Türkiye Maçına Vurgu

İzlanda\'dan Türkiye Maçına Vurgu

İzlanda Teknik Direktörü Hareide, Türkiye'yi yenmeleri gerektiğini vurguladı.

13.10.2024 20:49
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İZLANDA Teknik Direktörü Age Hareide, "Türkiye bana göre Avrupa'daki en güçlü ekiplerden biri. İlk 3'e girip B Ligi'nde kalmak için Türkiye'yi yenmemiz gerekiyor" dedi.

İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında yarın sahasında Türkiye'yi konuk edecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide ile futbolculardan Johann Berg Gudmundsson açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'daki en güçlü ekiplerden biri olduğunu ifade eden Age Hareide, "Sürekli tarihe bakarak konuşamayız her maç farklıdır. İzlanda kendi sahasında çok güçlü bir ekip. Türkiye bana göre Avrupa'daki en güçlü ekiplerden biri. İlk 3'e girip B Ligi'nde kalmak için Türkiye'yi yenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'İKİ TARAF İÇİN DE AYNI ŞARTLAR OLACAK'

Hava ve zemin şartlarının iki takım için de eşit olduğunu söyleyen Hareide, "Aslında iki taraf için de aynı şartlar olacak. İzlanda için Türkiye'de 30 derecede oynamak ne kadar zor ise Türkiye için de sıfır derecede oynamak aynı derecede zor" yorumlarında bulundu.

Öte yandan İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, cezaları sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek olan Thordarson ve Thorsteinsson'un dışında ilk 11'de değişiklik yapmayı düşünmediğini de ifade etti.

JOHANN BERG GUDMUNDSSON: YARINKİ MAÇ BİZİM İÇİN ZOR OLACAK

İzlandalı milli futbolcu Johan Berg Gudmundsson ise şu yorumlarda bulundu:

"Yarın kazanmayı umuyoruz. Yarınki maç bizim için zor olacak. Türkiye'nin iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de yarınki maçı onlar için zorlaştırmaya çalışacağız. Türkiye'ye deplasmanda yenilmiştik, rövanşı almak istiyoruz."

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, İzlanda, Futbol, Spor, Son Dakika

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