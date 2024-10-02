Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Elias Rafn Olafsson (Midtjylland), Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Gunnarsson (Kortrijk)

Defans: Alfons Sampsted (Birmingham City), Valgeir Lunddal Fridriksson (Fortuna Düsseldorf), Victor Palsson (Plymouth), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos), Hjörtur Hermannsson (Carrarese), Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske), Logi Tomasson (Stromsgodset)

Orta saha: Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah), Gylfi Sigurdsson (Valur), Arnor Ingvi Traustason (Norrköping), Jon Dagur Torsteinsson (Hertha Berlin), Willum Thor Willumsson (Birmingham City), Stefan Teitur Thordarson (Preston North End), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (AGF), Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf)

Forvet: Orri Steinn Oskarsson (Real Sociedad), Andri Lucas Gudjohnsen (Gent), Brynjolfur Andersen Willumsson (Groningen)

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak İzlanda-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.