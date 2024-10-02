İzlanda'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Spor

2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İzlanda Teknik Direktörü Åge Hareide tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

"Kaleci: Elias Rafn Ólafsson (Midtjylland), Hákon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigur?ur Gunnarsson (Kortrijk)

Defans: Alfons Sampsted (Birmingham City), Valgeir Lunddal Fri?riksson (Fortuna Düsseldorf), Gu?laugur Victor Pálsson (Plymouth Argyle), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos), Hjörtur Hermannsson (Carrarese), Daníel Leo Grétarsson (SønderjyskE), Logi Tómasson (Strømsgodset)

Orta saha: Jóhann Berg Gu?mundsson (Al-Orobah), Gylfi ?ór Sigur?sson (Valur), Arnór Ingvi Traustason (Norrköping), Jón Dagur ?orsteinsson (Hertha Berlin), Willum ?ór Willumsson (Birmingham City), Stefán Teitur ?ór?arson (Preston North End), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (AGF), Ísak Bergmann Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)

Forvet: Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad), Andri Lucas Gu?johnsen (Gent), Brynjólfur Andersen Willumsson (Groningen)"

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak İzlanda - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te (TSİ) başlayacak.