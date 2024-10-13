İzlanda, Türkiye Maçına Hazır

İzlanda Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Age Hareide yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Age Hareide'in saha ortasındaki kısa konuşmasının ardından idman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve koşu çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
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