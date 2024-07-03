İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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Spor

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 246'sı kadın 690 sporcu mücadele etti. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

03.07.2024 13:43
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İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'ndaki şampiyonada 246'sı kadın 690 sporcu mücadele etti.

Kadınlar 36 kiloda Fatma Erva Çınar, 38 kiloda Aleyna Eylül Yılmaz, 40 kiloda Eylül İnci, 42 kiloda Saliha Ceylin, 44 kiloda Şevval Yıldırım, 46 kiloda Sude Temuçin, 48 kiloda Ecenaz Eyüpoğlu, 51 kiloda Asmin Cabas, 54 kiloda Seher Kocabey, 57 kiloda Ümmü Sıla Kutluata, 60 kiloda İremnaz Özdemir, 64 kiloda Beyzanur Durmuş ve 70 kiloda Nisa Kaya, Türkiye şampiyonu oldu.

Erkeklerde ise 40 kiloda Miraç Keser, 42 kiloda Deniz Bekiz, 44 kiloda Fırat Bozkurt, 46 kiloda Yiğit Keskin, 48 kiloda Mustafa Eren Doğan, 50 kiloda Zeki Uğur, 52 kiloda Soyhan Dereli, 54 kiloda Cem Keleş, 57 kiloda Baturalp Çevik, 60 kiloda Batuhan Demirceylan, 63 kiloda Muhammet Ali Tayyar, 66 kiloda Hakan Can Karakoç, 70 kiloda İbrahim Taşkın, 75 kiloda Burak Gediağaç, 80 kiloda Yavuz Selim Altın, 90 kiloda Mert Sedef, birinciliğe ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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