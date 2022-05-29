İzmir'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi - Son Dakika
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İzmir'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi

29.05.2022 11:41
İzmir'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi

İzmir'de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen "10. Yeşilay Bisiklet Turu"nda çok sayıda bisikletli, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

İzmir'de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen "10. Yeşilay Bisiklet Turu"nda çok sayıda bisikletli, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Yeşilay'ın ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen tura yaklaşık 300 kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, buradaki kontrollerin ardından pedal çevirmeye başladı. Turda katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan ilerleyerek İnciraltı Kent Ormanı'na ulaştı.

Yeşilay İzmir Başkanı Necmettin Gülak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay Bisiklet Turu'nu her yıl 81 ilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu yıl ise İzmir'de bir hafta gecikmeli olarak düzenlediklerini söyledi.

Tura katılanlara teşekkür eden Gülak, "Bu yıl ki mottomuz 'bağımlılıktan uzak bir nesil için pedal çeviriyoruz', 'Yeşilay varsa hayat var' diyoruz. Bağımlılıkları geride bırakıp sporla hayatı daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Tura katılan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle gençleri spor yapmaya davet etti.

Etkinlik, turun ardından halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Bisiklet, gençlik, Yeşilay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi - Son Dakika


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