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İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya - Son Dakika

İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya

15.02.2022 11:12
İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya

İzmirli buz pateni sporcusu Nehir Alan, Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası'nda Türkiye 2'nciliği kazandı.

İzmirli buz pateni sporcusu Nehir Alan, Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası'nda Türkiye 2'nciliği kazandı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da 10-13 Şubat tarihleri arasında Artistik Buz Pateni Başkent Kupası düzenlendi. İzmirli sporcu Nehir Alan, yarışmada ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen genç sporcu, "Yarışmada bana destek olan öncelikle aileme, okulumun idarecileri ve öğretmenlerime, antrenörlerime teşekkür ederim. 8 yıldır emek vererek her zaman daha iyisini başarmak için çabaladığım bu sporda azim, gayret ve idman kadar motivasyon da çok önemli. Emeklerinin karşılığı olarak gümüş madalya kazandığım için mutluyum. Aynı ekilde buz pateni sporunda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağım" dedi.


İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya
İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya
İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya
İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya
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Gümüş Madalya, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmirli Nehir'den buz pateninde gümüş madalya - Son Dakika Spor


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