Sorumlu Bayram Güreşen ve sntrenör Erdinç Yıldız ile birlikte Kırkpınar'a giden takım kafilesinde, Oğuzhan Ünal, Furkan Güler , Özgür Güreşen, Berkay Ok, Barış Yiğit Cemal, Enes Portakal, Berat Öncü, Kerem Uygun, Mustafa Ekin , Ahmet Adıyaman , Efkan Özmetin, Denir Yalnıçer, Deniz Can Çırak ve Alparslan Güçlü yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yusuf Erenkaya, Kocaeli, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti - Son Dakika

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