Japon İkili Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın artistik buz pateni çiftler kategorisinde Japon Riku Miura-Ryuichi Kihara ikilisi, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde artistik buz pateni çiftler serbest program performansları, Milano Buz Pateni Arena'da sergilendi.

Riku Miura-Ryuichi Kihara çifti, serbest programda elde ettiği 158,13 puanla en yüksek skora ulaştı. Kısa programda ise 73,11 puan toplayan Japon patenciler, toplamda 231,24 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Gürcü Anastasiia Metelkina-Luka Berulava ikilisi 221,75 puanla gümüş, Alman Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin çifti ise 219,09 puanla bronz madalyaya ulaştı.