Üye Girişi
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet - Son Dakika

Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet

13.02.2022 18:07
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 17.hafta müsabakaları kapsamında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Ligin bitimine az bir süre kala galibiyet parolası ile maça çıkan Jeopark Kula Belediyespor, 25-19'luk setle 1-0 öne geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor'a, 25-20'lik setle karşılık vererek durumu 1-1'e getirdi. Temposu bir an olsun düşmeyen müsabakada Aydın ekibinin 25-19 galip geldiği üçüncü set sonunda maça bir süre ara verildi. Aydın ekibinin 2-1 galipken verilen aranın ardından oyun kontrolünü tekrar eline alan Jeopark Kula Belediyespor, 25-16'lık setle durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Oyun disiplininden kopmayan Kula ekibi, son seti de 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligin bitimine az bir süre kala ligde kalma mücadelesi veren Jeopark Kula'nın bu galibiyeti, taraftarları da sevince boğdu. - MANİSA

Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet
Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet

YORUMLAR
500

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 18:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement