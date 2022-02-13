Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 17.hafta müsabakaları kapsamında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Ligin bitimine az bir süre kala galibiyet parolası ile maça çıkan Jeopark Kula Belediyespor, 25-19'luk setle 1-0 öne geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor'a, 25-20'lik setle karşılık vererek durumu 1-1'e getirdi. Temposu bir an olsun düşmeyen müsabakada Aydın ekibinin 25-19 galip geldiği üçüncü set sonunda maça bir süre ara verildi. Aydın ekibinin 2-1 galipken verilen aranın ardından oyun kontrolünü tekrar eline alan Jeopark Kula Belediyespor, 25-16'lık setle durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Oyun disiplininden kopmayan Kula ekibi, son seti de 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligin bitimine az bir süre kala ligde kalma mücadelesi veren Jeopark Kula'nın bu galibiyeti, taraftarları da sevince boğdu. - MANİSA