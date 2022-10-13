Jesus: "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz" - Son Dakika
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Jesus: "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz"

13.10.2022 23:00
Jesus: "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca galibiyetinin ardından, "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca galibiyetinin ardından, "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Bugün de normalde yaptığımız şeyleri saha içerisinde yaptık ve gruptan çıkmayı garantiledik" dedi.

Teknik Direktör Jorge Jesus, AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili Jesus, "Sahada uygulamak istediğimiz bir fikrimiz var. Geldiğimiz günden beri yaklaşık 4-5 aydır bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada bir kimliğimiz var. Rakibimiz kim olursa olsun yapmak istediklerimiz aynı. Defansif olarak ne yapmak istediğini bilen bir takımız. Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Bugün de normalde yaptığımız şeyleri saha içerisinde yaptık ve gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi belli etmemiz gereken şey; gruptan lider olarak Rennes mi yoksa biz mi çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.

Taraftara çağrı

Gruptaki beşinci haftada Rennes ile 27 Ekim Perşembe günü oynayacakları maçla için taraftarlara çağrıda bulunan Jesus, " İstanbul'da Rennes'e karşı oynayacağımız maç grup birinciliği için belirleyici olacak. Umarım taraftarlarımız her zaman olduğu gibi stadımızı doldurur ve galibiyet anlamında itici güç olurlar. Bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyuncular aslında sakatlık riskinin limitinde oynuyorlar"

Yoğun fikstüre de değinen Portekizli teknik adam, "Tabii ki bizim için önemli olan konulardan biri de oyuncuların en kısa sürede en iyi şekilde toparlanması. Avrupa Ligi'nde maçlar oynuyoruz, ligde maçlar oynuyoruz. Bu maçlar zorlu oluyor. Oyuncular aslında sakatlık riskinin limitinde oynuyorlar. Özellikle 3-4 oyuncu var ki en azından rotasyon yapıp onların da en iyi şekilde toparlanmalarını sağlamamız gerekir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

AEK Larnaca, Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus: 'Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz' - Son Dakika

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