Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı

Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı

15.06.2023 17:27

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, yazılı basında Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair yalanlama yaptı. Jesus, Ali Koç'un kendisi ve ailesi için yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, kendisinin Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

"YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Jesus, yazılı basında yer alan haberi yalanlayarak, "Fenerbahçe'deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç'tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğumda oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç benim ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus'tan Ali Koç'a eleştiri: 'Güvensem Kalırdım' başlıklı 'haber' yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir. 'Habere' ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul'dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını' da ifade etmiştir. Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz."

OLAY İDDİA

İddialara göre; Sarı Lacivertli ekipten ayrılan Jorge Jesus, Fenerbahçe macerası hakkında şu ifadelere yer verdi: "Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim 'Para yok' dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. 'Samandıra ve transfer sende' dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm."

Kaynak: İHA
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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