Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı - Son Dakika
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Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı

13.10.2022 23:38
Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı

Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı yenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez 4. maçlar sonunda gruptan çıkmayı garanti altına aldı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek, grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla tarihinde bir ilki başardı.

DÖRDÜNCÜ MAÇLAR SONUNDA BİR İLK

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, benzer bir başarıyı Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla yakalamıştı.

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SON DAKİKA: Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı - Son Dakika
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