Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek, grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla tarihinde bir ilki başardı.

DÖRDÜNCÜ MAÇLAR SONUNDA BİR İLK

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, benzer bir başarıyı Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla yakalamıştı.