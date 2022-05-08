Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor - Son Dakika

Fenerbahçe ile görüşmelerde son aşamaya gelen dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus, geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertlilere ayrı bir parantez açtı.

"PORTEKİZ'E DÖNDÜĞÜMDE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Sporx'te yer alan habere göre Jorge Jesus yaptığı açıklamada, " Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." dedi.

"ŞU AN ÖZGÜR BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Flamengo ile ilgili de konuşan Portekizli hoca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." ifadelerini kullandı.