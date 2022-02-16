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Judo Milli Takımı, Tel-Aviv Grand Slam'e 2 judocuyla katılacak - Son Dakika

Judo Milli Takımı, Tel-Aviv Grand Slam'e 2 judocuyla katılacak

16.02.2022 16:05
Judo Milli Takımı, Tel-Aviv Grand Slam'e 2 judocuyla katılacak

İsrail'in Tel-Aviv kentinde 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Grand Slam'de Türkiye'den iki judocu madalya mücadelesi verecek.

İsrail'in Tel-Aviv kentinde 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Grand Slam'de Türkiye'den iki judocu madalya mücadelesi verecek.

34 ülkeden 139 kadın ve 170 erkek judocunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, Türkiye Judo Milli Takımı adına tatamiye çıkacak. Organizasyona katılacak olan Türkiye kafilesi, bugün hava yoluyla İsrail'e gitti.

Tatamide Ay-yıldızlı judogi ile madalya mücadelesi verecek judocuların maç programı şöyle:  18 Şubat Cuma: 81 kiloda Vedat Albayrak19 Şubat Cumartesi: 90 kiloda Mihael Zgank

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Grand Slam, Tel Aviv, Türkiye, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Judo Milli Takımı, Tel-Aviv Grand Slam'e 2 judocuyla katılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Judo Milli Takımı, Tel-Aviv Grand Slam'e 2 judocuyla katılacak - Son Dakika
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