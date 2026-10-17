Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood\'a kötü haber

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, sergilediği etkili futbolla sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

''DÜŞÜNECEĞİZ''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, takımdaki penaltıcı tercihiyle ilgili yöneltilen dikkate değer bir soruya açıklık getirdi. "Greenwood son kullandığı 3 penaltının 2'sini kaçırdı. Lukaku ise kariyerinde çıktığı 48 penaltının 41'ini gole çevirmiş bir isim. Penaltıcılarda bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Düşüneceğiz" yanıtını verdi.

ÜÇ PENALTININ İKİSİNİ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, bu sezon penaltı atışlarında etkisiz bir performans gösterdi. Bu sezon penaltı noktasına 3. kez gelen Greenwood, bu penaltıların 2'sinden faydalanamadı. Konyaspor karşısında 20. dakikada penaltı kaçıran Greenwood, Eyüpspor karşısında ise topu filelere göndermişti. İngiliz oyuncu, Alanyaspor karşısında da 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.