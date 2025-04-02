Kadıköy\'de Icardi ve Okan Buruk\'a olay gönderme

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar çaldı.

Jose Mourinho'nun 'We are clean' (biz temiziz) sözleri yankılandı ve arka planında Özdemir Erdoğan'ın ünlü 'Gurbet' enstrümental olarak verildi.

OKAN BURUK VE ICARDI'YE GÖNDERME

Ardından L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' da çalındı. Ayrıca, içinde 'kanguru gibi zıplıyor herkes' sözleri geçen Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı da çalındı.