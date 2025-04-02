Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Ülker Stadyumu'nda Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile L-Gante'nin ''Amor Verdodado'' şarkısı ve Gazapizm'in ''Heyecanı Yok'' parçası çaldı.

02.04.2025 21:00
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Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar çaldı.

Jose Mourinho'nun 'We are clean' (biz temiziz) sözleri yankılandı ve arka planında Özdemir Erdoğan'ın ünlü 'Gurbet' enstrümental olarak verildi.

OKAN BURUK VE ICARDI'YE GÖNDERME

Ardından L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' da çalındı. Ayrıca, içinde 'kanguru gibi zıplıyor herkes' sözleri geçen Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı da çalındı.

Kadıköy\'de Icardi ve Okan Buruk\'a olay gönderme

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Son Dakika Spor Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sk 06:
    Fenerbahçe penaltısı verilmedi hakem satın alınmış şike SARAY ne beklenir ki 8 29 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Gene Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Bu hakemlere kim görev veriyor, kimin adamları? 6 29 Yanıtla
  • 78908900:
    Evetttt ..Heyecan yok dakika 28 Galatasaray 2 farlı önde HEYECAN YOK OSİMHEN :))) 20 3 Yanıtla
  • Ümit Aytar:
    fenere penaltı bekleyen futbol cahilleri yüzünden Türk futbolu gelişmiyor siz daha çok şampiyonluk bekşersiniz 3 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Caner Erkin'in eski eşi Asena ile berkayın şarkısı daha sık olurdu 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme - Son Dakika
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