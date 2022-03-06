Kadınlar Basketbol Süper Lig - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Lig

06.03.2022 09:52
Kadınlar Basketbol Süper Lig

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 80-48 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 80-48 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 32 sayı farkla yenik ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Niyazi Yasin Kahraman xx, Münevver Özemre xx

Beşiktaş: İrem Naz Topuz xx (4), Jakbsone xx (3), McCall xxx (21), Johnson, Melek Uzunoğlu xx (2), Şelale Kepenç xx (4), Ceyda Necmiye Bekar xx (4), Draşkiçeviç xx (3), İlayda Güner xx (10), Özge Yavaş xxx (12), Elif Bayram xx, Simmons xxx (17)

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (8), Dilara Tongar x (1), Brooque Williams xx (11), Sevgi Tonguç x (3), Egle Sventoraite xx (8), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (4), Gökçe Doğan x, Gizem Tüzün x (6), Farhiya Abdi x (7), Helin Boybeyi x

Periyotlar:

1. Periyot: 19-4 (Beşiktaş lehine)

2.Periyot: 39-19 (Beşiktaş lehine)

3.Periyot: 56-35 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Lig

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basketbol, Beşiktaş, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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