Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 64-68 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligde üst üste 5.mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 4 sayı farkla kaybetti.
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Abdullah İlik xx, Berk Kurtulmuş xx
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde xx (5), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç xx (8), Brooque Williams xx (11), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (5), Destiny Slocum xxx (21),
İzmit Belediyespor: İdil Türk xx (8), Gülse Uğur xx (8), Melisa Korkmaz xx (14), Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopavo xx (6), Nirra Fields xxx (18), Viktotia Mircheva x (4), Kristina Jasmine Higgins xxx (10)
Periyotlar:
1.Periyot: 14-12
Devre: 36-22
3.Periyot: 48-44 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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