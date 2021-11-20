Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 64-68 mağlup oldu.

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