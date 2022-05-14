Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

14.05.2022 18:36
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 6. gününde 48 kilo son 16 turu maçında milli boksör Ayşe Çağırır, Fransız Rim Bennama'yı 5-0 yendi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 6. gününde 48 kilo son 16 turu maçında milli boksör Ayşe Çağırır, Fransız Rim Bennama'yı 5-0 yendi.

??????? Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Özbek Marjona Savrieva'yı eleyen Ayşe Çağırır, son 16 turunda Fransız Rim Bennama ile karşılaştı.

Dengeli başlayan müsabakada seyirci desteğini de arkasına alarak atak bir performans sergileyen Ayşe, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta üstün bir boks ortaya koyan ay-yıldızlı sporcu, rakibini zor durumda bıraktı ve hakemin saymasını sağladı. İkinci raundu 5-0 alan milli boksör, son raunda da ciddi bir avantajla girdi.

Son rauntta yorulmasına rağmen rakibinin dönme çabalarına iyi karşılık veren Ayşe Çağırır, raundu ve maçı 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Ayşe Çağırır, çeyrek finalde 16 Mayıs Pazartesi günü İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaşacak.

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Başakşehir, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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