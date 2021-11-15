Kaleci sahada bayıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan Sanayi Esnafspor-Başakpınar Belediyespor karşılaşmasında Sanayi Esnafspor kalecisi Taha Nevruz'un maç devam ederken bir anda yere yığılması yürekleri ağızlara getirdi.

Sanayi Esnafspor kalecisi Taha Nevruz; maç esnasında aniden yere fenalaşarak yere düştü. Maçın durması ile birlikte sahada görevli sağlık memuru Nevruz'a vakit kaybetmeden müdahale etti. Tansiyon sıkıntısı yaşadığı belirtilen Nevruz'un kendine gelmesi için çaba sarf edilirken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri; Nevruz'a saha dışında müdahale etti. Kaleci Taha'nın kendine gelmesiyle maçı izlemeye gelen amatör futbolseverler derin bir oh çekti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Mutlu Önal, maç oynandığı esnada rahatsızlık geçiren Taha'nın yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aynı ligde bir hafta önce Tomarza Belediyespor yöneticisi Savaş Kurt'un kalp krizi geçirmesi ile hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ