Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan olan Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
Son Dakika › Spor › Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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