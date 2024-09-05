Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Spor

Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

05.09.2024 16:36
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Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan olan Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.

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Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı

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Son Dakika Spor Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram Yavuz: Erling Haaland ta gelirse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gider. Jose Mourinho kurtarmıyor artık Koç yap bir şeyler hadi da. Haaland! 17 36 Yanıtla
    Erol MARASLI: İsviçre liğinin galibiyeti omayan sonuncu takımına elendiniz hala konusyorsunuz 0 0
  • Mustafa Yurdakul: Oğuz Aydın'a üzüldüm..insAllah ligde sans verir hoca.. 38 8 Yanıtla
  • emrah bakansız: lige saklıyor 9 7 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: beş para etmeyen adamlar kadroda Oğuz Aydın yok ne kadar güzel 11 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: size ferahtı verelim 5 6 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Hani ne oldu. Oğuz Yılmaz'ı GS alamadı biz aldık diye seviniyordunuz. Morinho tercihini cazgır MHY'tan yana kullanmış. 5 5 Yanıtla
  • Vahdettin Paßalì: Fazla yükseldiniz osimehen geldi diye halland gelmesi imkansız gibi kariyerinin sonlarında belki 3 1 Yanıtla
  • SİNAN CERİT: Cengiz’ in kadroda olup, bartuğ elmaz olmaması çok ilginç. Çocuk lille maçında ne kadar iyi olduğu gösterdi. oğuz aydın da cabası. 2 1 Yanıtla

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