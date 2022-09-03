Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...

03.09.2022 08:31
Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, bu akşam saat 21.45'te evinde ağırlayacağı Kayserispor karşısında galibiyet alarak morallenmek istiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lige iyi bir start veren ve ilk 3 maçında 7 puan alıp 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

FENER'DE TEK EKSİK VALENCIA

Sarı lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik Enner Valencia. Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Ekvadorlu yıldız bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde formasını giyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, King, Pedro,

Kayserispor: Bilal, Hossesini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Onur, Cardoso, Thiam, Ramazan, Mane, İlhan

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Son Dakika Spor Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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