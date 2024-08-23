Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret - Son Dakika
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Spor

Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması istenen Ryan Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı transfer teklifini reddetti. Geçtiğimiz dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddeden Kent, Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

23.08.2024 11:25
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Süper Lig devi Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Ryan Kentiçin sıcak bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ REDDETTİ

İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'in yeniden talip olduğu ortaya çıktı. Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımda düşünülmeyen Ryan Kent, geride bıraktığımız dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddetmişti.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezonun başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret
Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent\'ten bir teklife daha ret

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Son Dakika Spor Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferhat Eser: Falcı diyenlere selam olsun falcao hastaneden gol atardı.kent iyi kitledi milyon euroları bor daha böyle yağlı kapı nerde bulacak 9 10 Yanıtla
    Emin Erol: Zaha Galatasaray a soktu kazığı siz önce kendi kazığını zı çıkarın sonra fenerbahçe yi eleştirin 0 0
  • Mustafa Yurdakul: yahu bu adamdan faydalanin..gidecek o kadar kişi varken bu adamı harcamayın.. 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Menteş: şans verilirse kent faydalı olabilir zaten kötü oyuncu değilki hocalar kaprisini 3 3 Yanıtla
  • Ali Arslan: Hepsini anladık Lazio yu neden reddeder,git işte oynayabilecegin bir kulübe kariyerin boş geçiyor diyen olmasını acaba 5 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: kurtulamıyorsan oynat yattığı yerden milyon dolar ödüyorsunuz yazık 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kapıyı gösterdiler ama nafile! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret - Son Dakika
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