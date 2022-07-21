Kaptan Buse ile yola devam - Son Dakika
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Kaptan Buse ile yola devam

21.07.2022 17:58
Kaptan Buse ile yola devam

Antalyaspor Kulübü Derneği, voleybol takım kaptanı Buse Odabaşı ile 1 yıl için daha anlaşmaya vardı.

Antalyaspor Kulübü Derneği, voleybol takım kaptanı Buse Odabaşı ile 1 yıl için daha anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2022 tarihinde Hasan Subaşı Tesislerinde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Caner Canıtez, Erhan Onur Öntaş, Mutlan Erdem ve Dernek Genel Koordinatörü Abdullah Saraçoğlu katıldılar.

İki sezondur takım kaptanı

Bu anlaşma ile birlikte 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında Filenin Akrepleri'nin kaptanlığını yapan Buse Odabaşı, 2022-2023 sezonunda da kırmızı beyazlı takım ile yola devam edecek.

"Birlikte mücadele edeceğiz"

Törene katlan yönetim kurulu üyelerinden Erhan Onur Öntaş, "Kaptanımız ile yeniden anlaşmak bize mutluluk veriyor. Kendisi uzun süredir kulübümüz için ter döküyor, bundan sonra da armamız için birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizden dolayı çok mutluyuz" ifadelerinde bulundu.

"Yükseliş sürecek"

Kaptan Buse Odabaşı ise başkan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftara teşekkür ederek sözlerine başladığı konuşmasında takım halinde geçen sene yakaladıkları yükseliş grafiğini önümüzdeki sezonda da sürdürmek istediklerini belirtti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Erhan Onur, voleybol, Spor, Son Dakika

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