Kaptan Simay Ameliyat Oldu

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanarak zirveye ortak olan İnfo Yatırım Karşıyaka'da sakatlık kabusu yaşayan kaptan Simay Akdağ ameliyat edildi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Simay Akdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken operasyonun her anında sporcumuzun yanında olan Dr. Ahmet Cemil Turan'a ve değerli ekibini teşekkür ediyoruz" denildi. Kaf-Kaf'ta Simay gibi Şevval de geçtiğimiz günlerde dizinden çapraz bağ ameliyatı olmuştu.