Karaali futbol sahası bakıma alındı - Son Dakika
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Karaali futbol sahası bakıma alındı

14.04.2022 15:32
Karaali futbol sahası bakıma alındı

Yunusemre Belediyesi Karaali Futbol Sahası, ara ekim çalışmaları nedeniyle bakıma alındı.

Yunusemre Belediyesi Karaali Futbol Sahası, ara ekim çalışmaları nedeniyle bakıma alındı.

Manisa'nın önde gelen spor tesislerinden biri olan Karaali Futbol Sahası, Yunusemre Belediyesince bakıma alındı. Yılın her günü birçok kulübün antrenman ve maç yükünü çeken tesisin ara ekim çalışmaları hummalı bir şekilde başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş, Karaali Tesisi'nin 1.5 aylık süre zarfında yenilenen çimine kavuşacağını söyledi. Karaali'nin Manisa futboluna faydalı bir tesis olduğunun altını çizen Aytaş, "Birçok turnuva, antrenman ve özel maçlara ev sahipliği yapan güzide tesisimizin çim bakımına başladık. Uzman ekiplerimizce başlattığımız ara ekimle birlikte yıpranan sahamızın zemini yemyeşil ve pırıl pırıl bir görünüme kavuşacak. 1.5 ay sonra sahamızın yeni çimi hazır hale gelecek. Buradaki çalışmalarımız bittikten Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesislerimizi de bakıma almayı planlıyoruz. Hem yeni sezona hem de yaz spor okullarımıza hazırlıklıyız. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde her iki sahamızı en iyi şekilde hazır tutarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor" dedi. - MANİSA

Karaali futbol sahası bakıma alındı

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Yunusemre, Futbol, Manisa, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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