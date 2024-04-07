Karabük İdman Yurdu, evinde Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Karabük İdman Yurdu, evinde Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu

Karabük İdman Yurdu, evinde Küçük Çekmece Sinopspor\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig'in 27. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Tugay Keleş, Eren Karadağ ve Mete Han Genç'in attığı gollerle Küçük Çekmece Sinopspor galip geldi.

07.04.2024 20:34  Güncelleme: 20:35
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TFF 3. Lig'in 27. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Kamalak, Yakup Erdoğan, Selami Dursun

Karabük İdman Yurdu: Ali Mert Tuncer, Berat Can Sebat (Ahmet Enes Karataş dk. 46), Berkay Yılmaz, Tolga Mert Aslan, Ahmet Devret, Seyit Ali Kahya (Serkan Sıkılmaz dk. 81), Talha Özcan (Mustafa Kayabaşı dk. 46), Samet Dağlı (Berkcan Cengiz dk. 65), Ufuk Birdal, Yusuf Akbulut (Miraç Türkyılmaz dk. 65), Ahmet Sun

Küçük Çekmece Sinopspor: Fatih Gülmez (Onur Güney dk. 90), Osman Boz, Özkan Zileli, Murat Şenel, Burak Gürler, Burak Can Alakuş, Sefer Kanıtemiz (Mete Han Genç dk. 46), Rıdvan Özdemir, Enes İslam İlkin (Mehmet Özdıraz dk. 70), Eren Karadağ (Yunus Emre Kefeli dk. 86), Tugay Keleş (Muzaffer Kahraman dk. 90)

Goller: Tugay Keleş (dk. 5), Eren Karadağ (dk. 20), Mete Han Genç (dk. 90) (Küçük Çekmece Sinopspor)

Sarı kart: Tolga Mert Aslan - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karabük İdman Yurdu, evinde Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük İdman Yurdu, evinde Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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