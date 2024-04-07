Karabük İdman Yurdu, evinde Küçük Çekmece Sinopspor\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig'in 27. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Kamalak, Yakup Erdoğan, Selami Dursun
Karabük İdman Yurdu: Ali Mert Tuncer, Berat Can Sebat (Ahmet Enes Karataş dk. 46), Berkay Yılmaz, Tolga Mert Aslan, Ahmet Devret, Seyit Ali Kahya (Serkan Sıkılmaz dk. 81), Talha Özcan (Mustafa Kayabaşı dk. 46), Samet Dağlı (Berkcan Cengiz dk. 65), Ufuk Birdal, Yusuf Akbulut (Miraç Türkyılmaz dk. 65), Ahmet Sun
Küçük Çekmece Sinopspor: Fatih Gülmez (Onur Güney dk. 90), Osman Boz, Özkan Zileli, Murat Şenel, Burak Gürler, Burak Can Alakuş, Sefer Kanıtemiz (Mete Han Genç dk. 46), Rıdvan Özdemir, Enes İslam İlkin (Mehmet Özdıraz dk. 70), Eren Karadağ (Yunus Emre Kefeli dk. 86), Tugay Keleş (Muzaffer Kahraman dk. 90)
Goller: Tugay Keleş (dk. 5), Eren Karadağ (dk. 20), Mete Han Genç (dk. 90) (Küçük Çekmece Sinopspor)
Sarı kart: Tolga Mert Aslan - KARABÜK
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da öğrencilerle bir araya geldiği iftarda 45 öğrenciyi İstanbul'a gezi ve futbol maçına göndereceklerini belirtti. Vali Çelik, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından mayısın sonunda İstanbul gezisi düzenleneceğini ve istedikleri futbol kulübünün maçına götürüleceklerini söyledi.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
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