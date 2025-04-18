Karabük İdman Yurdu, Taraftarı Maçta Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karabük İdman Yurdu, Taraftarı Maçta Bekliyor

Karabük İdman Yurdu, Taraftarı Maçta Bekliyor

Karabük İdman Yurdu, ligde kalma mücadelesinde taraftar çağrısı yaptı. Maç pazar günü.

18.04.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 3.Grup'ta Karabük'ü temsil eden Karabük İdman Yurdu iç sahadaki son maç için hazırlıklarını tamamladı.

Ligde kalma adına kritik mücadeleye çıkacak Karabük temsilcisinde futbolcular Karabük halkını maça davet ederek kendilerine destek vermesini istedi.

TFF 3.Lig 3. Grup 29.hafta mücadelesinde pazar günü evinde oynayacağı Efeler 09 Spor Futbol Kulübü karşılaşması öncesi Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen son antrenmanda futbolcular Karabük halkına çağrıda bulundu.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda pazar günü saat 15.00'te oynanacak Efeler 09 Spor FK karşılaşması için ev sahibi ekip biletlerin 1 TL olduğunu duyurdu.

Karabük İdman Yurdu'nun kalecisi Ahmet Burgaz bu maçın hem takım hem de şehir için çok önemli olduğunu belirterek, "Herkesin desteğini bekliyoruz. Taraftarlarımız gerçekten tribünleri doldurmaya biz de sahanın içinde elimizden ne gelirse yapıp bu takımı ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kaleci Burgaz, geçen hafta büyük bir kenetlenme olduğunun altını çizerek, Çok güzel atmosfer vardı. Bu maç için de herkes gelsin. Pazar günü zaten herkesin boş günü. Gelsinler stadı doldursunlar. Bize işte ilk düdükten son düdüğe kadar destek versinler. Onlar tribünde biz de sahanın içinde artık savaşmak için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Karabük İdman Yurdu futbolcularından Sefa Aksoy bu maçın telafisi olmadığını belirterek, "A'dan Z'ye küçükten büyüğe herkesi maça bekliyoruz. Sezon boyu çok hatalarımız olmuştur. Yanlışlarımız olmuştur ama hiçbir zaman mücadeleden ödün vermemeye çalıştık. Her şeye rağmen buraya kadar getirdik. Umarım bu şehir de bizim arkamızda olur. Çok az kaldı. Biz de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Burgaz, Futbol, Yaşam, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük İdman Yurdu, Taraftarı Maçta Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:11:06. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük İdman Yurdu, Taraftarı Maçta Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement