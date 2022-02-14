Karacabey Belediyespor galibiyet serisini 3 maça çıkardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Karacabey Belediyespor Başkanvekili Davut Zirek, maçla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, üst üste 3'üncü galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduklarını bildirdi.

Teknik ekibi ve futbolcuları kutlayan Zirek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Amedspor maçına iyi hazırlandık. Kırklarelispor ve Pazarspor galibiyetleri bizi çok iyi motive etti. Amedspor maçında takımımız güzel mücadele etti. Mücadelenin sonucunu da 3 puanla aldık. Şu andan itibaren bu haftayı unutup kalan maçlarımıza bakacağız. Güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.