Karacabey Belediyespor voleybolda rakip tanımıyor

TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı Gebze Belediyesi Gençlik Hizmetleri mücadelesini de kayıpsız geçti. Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Filenin Efeleri, ligde play-offlara kalmayı garantilerken, üst lige çıkma yolunda da rakiplerine göz dağı verdi.

Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda zirvede yer alan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı Gebze Belediyesi Gençlik Hizmetleri karşılaşmasını da kayıpsız geçerek, liderliğini sürdürdü. Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Filenin Efeleri, ligde play-offlara kalmayı garantilerken, üst lige çıkma yolunda da rakiplerine göz dağı verdi.

Kocaeli Dilovası Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk seti 20-25 kazanan Karacabey Belediyespor, ikinci seti 25-19'luk skorla kaybetti. Filenin Efeleri sonrasında müsabakaya ağırlığını koyarken, 3. seti 25-19 aldıktan sonra, son seti de 25-15'lik skorla geçti ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, sporcuları ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, takıma duydukları inancı da vurguladı. Ligde play off'a kalmayı garantileyen takımın Karacabey'e 1. Lig mutluluğunu yaşatacağına inandığını ifade eden Başkan Özkan, voleybol takımının başarısını futbol takımında da görmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te, Atatürk Spor Salonunda Karamürsel İdman Yurdu'nu ağırlayacak. - BURSA