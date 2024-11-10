Karadağ'ın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Karadağ'ın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım, 19 Kasım'da Karadağ ile karşılaşacak. Aday kadro belirlendi.

10.11.2024 11:16
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost), Igor Nikic (Decic)

Savunma: Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Marko Tuci (Gangwon), Nikola Sipcic (Cartagena)

Orta saha: Adam Marusic (Lazio), Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Marko Jankovic (Karabağ), Milos Brnovic (Buducnost), Milan Vukotic (Buducnost), Stefan Loncar (Akron Tolyatti)

Forvet: Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Andrija Radulovic (Vojvodina), Nikola Krstovic (Lecce)

Karadağ-Türkiye karşılaşması, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Nikşiç kentindeki Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karadağ'ın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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