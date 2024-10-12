Karadağ\'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı\'nı öve öve bitiremedi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye'ye 1-0 yenilen Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında Türkiye'ye övgüler yağdıran Prosinecki, "Maç boyu bize üstünlük sağladılar. İki şansımız vardı ama maçın sonucuna bakarsak, çok iyi bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum. Türkiye grupta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Biz de 3 mağlubiyet aldık. Önümüzde Galler maçı var. Ona konsantre olmamız lazım. Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim" dedi.
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