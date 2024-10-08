Karadağ Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Karadağ Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı Daniele Chiffi yönetecek.

08.10.2024 13:08
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Karadağ maçının hakemi belli oldu

İSTANBUL,

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ile Samsun'da oynayacağı karşılaşmanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek.

Daniele Chiffi'nin yardımcıları Alessio Berti ve Luigi Rossi olurken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Kaynak: DHA

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