Karadağ - Türkiye: İlginç Çekişme 2-1

Spor

Stat: Niksic Şehir

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Vukotic, Gasevic, Loncar, Krstovic

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Goller: Dk. 29 ve Dk. 45 Krstovic (Karadağ), Dk. 37 Kenan Yıldız (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 22 Jankovic, Dk. Dk. 42 Spcic (Karadağ)

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada milli takım gole yaklaştı. Karadağ ceza sahasında topla buluşan Arda, rakibinden kurtulup yerden sert vurdu, kaleci Nikic ayaklarıyla golü engelledi.

28. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topla Karadağ ceza sahasında topla buluşan Kenan, penaltı noktası önündeki Kerem'e pasını attı. Kerem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada Karadağ öne geçti. Karadağ savunmasında Vukcevic'in uzun topunu kontrol eden ve ceza sahasına giren Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

32. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Jovetic, ceza sahasına giren Jankovic'e pasını attı. Jankovic'in yakın mesafeden şutunu kalesini zamanında terk eden Mert kornere çeldi.

37. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Orkun'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic'in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Karadağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.