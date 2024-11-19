UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak Karadağ- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Niksic Şehir
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Vukotic, Gasevic, Loncar, Krstovic
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Son Dakika › Spor › Karadağ-Türkiye Maçı Detayları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?