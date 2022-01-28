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Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu - Son Dakika

Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu

28.01.2022 11:04

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da yabancı kontenjanında yer açmanın planlarını yapıyor. Sarı-Lacivertlilerde gözden çıkartılan Max Meyer'e eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük talip oldu.

Fenerbahçe sezon başı kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Meyer'le yollarını ayırmak istiyor. Alman futbolcu şans bulduğu süreçte beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'nin imdadına Volkan Demirel yetişti! Taraftarın gitsin diye dua ettiği futbolcuya talip oldu

14 YABANCI VAR

Şu an kadroda 14 yabancısı bulunan ve yeni transferler için mutlaka bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde Meyer, listenin en başında yer alıyor. Sadece 12 kez Fenerbahçe forması giyen Meyer, beklentilerin çok uzağında kaldı. Alman futbolcu ikna edilir edilmez yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'nin imdadına Volkan Demirel yetişti! Taraftarın gitsin diye dua ettiği futbolcuya talip oldu

İLK TALİP KARAGÜMRÜK

Meyer'e ilk talip Fatih Karagümrük oldu. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İstanbul ekibi, Alman futbolcunun durumuyla yakından ilgilendiğini Sarı-Lacivertli kulübe bildirdi. Fenerbahçe, şartlara göre bonservisiyle ya da kiralık olarak Meyer'le yollarını ayırarak yabancı kontenjanını bir an önce açmayı hedefliyor.

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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Karagümrük, Max Meyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu - Son Dakika
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