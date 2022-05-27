Karaoğlu: "Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum" - Son Dakika
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Karaoğlu: "Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum"

27.05.2022 09:58
Karaoğlu: "Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum"

Bayburtspor 2. Başkanı Muhammet Karaoğlu, "Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum" dedi.

Bayburtspor 2. Başkanı Muhammet Karaoğlu, "Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum" dedi.

Bodrumspor'un suç duyurusunda bulunması üzerine Bayburt Adliyesinde ifade veren Karaoğulu, daha sonra yazılı bir basın açıklaması yaptı.

"Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum" diyen Bayburtspor 2. Başkanı Muhammet Karaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda suç işlemeye tahrik halkı kin ve nefret düşmanlığa tahrik ve aşağılamadan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca sosyal medyada yayınlamış olduğum video üzerinden fotoğrafımı alarak üzerine aşağılayıcı küçük düşürecek ve sorumluluğu işaret ederek şahsımı medya yoluyla karalamaya çalışmıştır.

Kendi etrafındaki medya mensuplarına sözleri çarpıtarak yazılım cambazlığıyla mesaj vermesi yayınlatması üslup ve tavrının hangi ruh halinde olduğunu elbette bizde biliyoruz. Evet doğrudur bize ne kulüp yöneticilerinden ne de stat müdüründen hiçbir şekilde kötü bir tutum olmadı. Aksine gayet nazik ve medeni bir şekilde karşılandık. Bunu defalarca söyledim. Ama kendileri bu ve buna benzer açıklamalarımı inkar ettiler.

Paylaşmış olduğum videoda içinde olmadığım görmediğim hiçbir şeyden bahsetmedim. Örneğin stat içerisinde ki futbolcular arasında ki olaylardan, yöneticilerin veya görevlilerin futbolcularımıza karşı davranışlarından bahsetmedim.

Bahsettiğim konular açıkça maruz kaldığımız bazı taraftarların tutum ve davranışlarından. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Taraftarların arasında bazı kişilerin sinsice laf atmalarından, otoparktan çıktıktan sonra yanımıza yaklaşarak homurdanmalarından, ayaklarıyla küçük taşlara vurarak tahrik edici hareketlerden bahsettim. Ama başta yönetici ve sosyal medya trollerinin açıklamaları çarpıtarak inatla ve imayla karşılık vermeleri şahsımı ve okuyanları şaşırtmıştır.

Stat müdürü arkadaşın aynı tavır ve üslupla saldırmasını da üzülerek takip ediyorum. Şahsıma çağrı yaparak Bodrum'da tatil yapmamı öneren arkadaşımıza da ben buradan çağrı yaparak Bayburt'a davet ediyorum. Kültür ve medeniyet gezileri yaparak özünün canlanmasını ve kendilerine iyilik yapmasını öneriyorum.

Şahsımı araştırarak yapmış oldukları siyasi yorum ve attıkları mesajlardan dolayı da bazı kendini bilmez insan suretinde ki şahıslarında haddini bilmelerini tavsiye ediyor ve uyarıyorum. Şahsımı sevindiren tek olay Bodrumlu yönetici veya kişilerin hakkımda Atatürk düşmanı gibi ifadelerinin kullanmamaları bu da anlaşılıyor ki beni iyi araştırmış ve milletine vatanına bağlı tarihine saygılı Türkoğlu Türk olduğum ortadadır.

Evet uluslararası ticaret yapıyorum yorgunluğumuz vardır dinlenme ihtiyacımız olabilir ama kendilerinin de kozmopolit kültürler arasında sürekli kalmaları kendilerini zihinsel ve ruhsal yormuştur. Sizlerin de böyle bir canlanmaya ihtiyacınız olduğuna inanıyorum. Siz Bayburt'a biz Bodrum'a." - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Bayburt, Bodrum, Medya, Spor, Son Dakika

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