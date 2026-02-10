Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe\'nin penaltısında hemfikir oldu
10.02.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta kazanılan penaltı, eski hakemler tarafından eleştirildi. Trio programında konuşan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, penaltı kararının ve VAR müdahalesinin yanlış olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca penaltıdan ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü Sekou Koita'dan geldi. Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararları tartışma yarattı.

TRIO'DA PENALTI POZİSYONU MASAYA YATIRILDI

Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

BÜLENT YILDIRIM: PENALTI YOK

Bülent Yıldırım, pozisyonun penaltı çağrışımı yapmadığını belirterek, "Bu kadar muğlak bir pozisyon için VAR müdahalesini asla kabul etmiyorum. Video hakem kanıtlanabilir ihlallerde devreye girer. Burada gereksiz bir müdahale var. Hakem de kolayı seçip penaltı vermiş. Keşke vermeseydi. Penaltı yok" ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN: VAR MÜDAHALESİ DE YANLIŞ

Deniz Çoban ise hem VAR sürecini hem de kararı eleştirerek, "Elle oynama hakemin yorumuna kalmış. Yanlış bir VAR müdahalesi ve yanlış bir izletme var. Ali Şansalan bu pozisyonu en az 40 saniye izlemeliydi. Oyuncunun topun eline geldiğini görmesi ya da kaçınma şansı yok. Elle oynamanın hiçbir kriterini bulamıyorum. Hem VAR müdahalesi hem penaltı kararı yanlış" dedi.

BAHATTİN DURAN: BÖYLE PENALTI OLMAZ

Bahattin Duran da değerlendirmesinde, "VAR müdahalesi de hakemin kararı da yanlış. Böyle penaltı olmaz" ifadeleriyle pozisyona net bir şekilde karşı çıktı.

Gençlerbirliği, beINSports, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar’ın ön otopsi raporu çıktı İşte ölüm nedeni Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

08:57
Ahmet Çakar’dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
08:46
Daha önce böylesi görülmedi Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 09:22:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.