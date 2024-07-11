Karate Diamond Cup 2024'te Isparta Karakaş Spor Kulübü 14 madalya ile damga vurdu

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Karate Diamond Cup 2024'de Isparta Karakaş Spor Kulübü rüzgarı esti. Bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya Karakaş Spor Kulübü 14 madalya ile damga vurdu.

Karate Diamond Cup 2024 bu yıl Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapıldı. 35 ilden 88 kulübün toplam bin 200 sporcusu ile katıldığı turnuvada Isparta'dan Karakaş Spor Kulübü'nden 24 sporcu yer aldı. Yapılan müsabakalar sonucunda Karakaş Spor Kulübü 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 14 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Karakaş Spor Kulübü bu başarısı ile turnuvada genel klasmanda turnuva 3.'sü oldu. Karate Diamond Cup 2024'e damga vuran sporculardan birisi de 8 yaşındaki Yalın Berk Türker oldu. Türker, mücadele ettiği kategoride altın madalya kazanarak, büyük bir gurur yaşattı.

Öte yandan Ali Emir Çelik (10) 35 kilo kumite dalında, Yusuf Mayda (11) 30 kilo kumite dalında, Sabri Şamil Topal (10) 30 kilo, Melih Tarık Naimoğlu U14 40 kilo kumite dalında altında madalya kazandı.

Başarıda büyük bir pay sahibi olan Karakaş Spor Kulübü Antrenörü Kadir Karakaş, turnuvanın kendileri açısından çok iyi geçtiğini belirterek, sporcularını kutladı. - ISPARTA