Karate milli takımından Dubai'de tarihi üçüncülük

25. Dünya Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı dünya üçüncüsü olarak bu kategoride tarihteki ilk madalyayı getirdi.

Dubai'deki Hamdan Spor Kompleksi'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler katada Ali Sofuoğlu, üç yıl önce Madrid'de olduğu gibi yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan erkek kata takımı üçüncülük maçında 26.16 puan alarak, hakemlerden 25.22 puan alan Fransa'ya üstünlük sağladı ve ülkemize bu kategoride ilk madalyayı kazandırdı. Ay-Yıldızlı ekip Mayıs ayında Porec'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya alarak bir ilki başarmıştı. 2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda erkekler katada üçüncü olan Ali Sofuoğlu, Madrid'de aynı başarıyı tekrarladı. Üçüncülük maçında İsviçreli Yuki Ujihara karşısında 26.92 puan alan Sofuoğlu, 25.6 puan alan rakibini geride bıraktı. EREN AKKURT DÜNYA BEŞİNCİSİErkekler kumite 75 kiloda Eren Akkurt ise Amerikalı rakibi Thomas Scott'a 5-2 yenilerek Dubai'deki Dünya Karate Şampiyonası'nı beşinci olarak bitirdi. 116 ülkeden 1031 sporcunun katıldığı Dünya Büyükler Karate Şampiyonası yarın sona erecek. Organizasyonun son gününde Erkek Kata Kumite Takımımız, Kazakistan ile bronz madalya mücadelesi verecek.

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