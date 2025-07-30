Karate Şampiyonası Rize'de Başlıyor

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Rize Yenişehir Spor Salonu'ndaki organizasyon, çocuklar, ümitler ve gençler kategorilerinde yaklaşık bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nı, federasyonumuzun geçmişine damga vurmuş, Türk karatesine büyük hizmetleri olan merhum başkanımız Esat Delihasan'ın memleketi Rize'de düzenlemekten büyük bir onur duyuyoruz. Bu organizasyon, hem genç sporcularımıza uluslararası deneyim kazandıracak hem de dost ve kardeş ülkelerle olan bağlarımızı daha da güçlendirecektir. Rize halkını, bu büyük spor şölenine ortak olmaya ve genç sporcularımızı desteklemeye davet ediyoruz."

Şampiyona, sportif etkinliğin yanı sıra aynı zamanda dostluk, kültürel etkileşim ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.