Karatede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonasında 1308 Osmaneli Belediye spor sporcusu Ecrin Turunç Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuvaya 1308 Osmaneli Belediyespor, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Tuğsem İklima Danış, Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ecrin Turunç ve Yusuf Nuri Düger ile katılım sağladı. Ecrin Turunç kategorisinde puan vermeden Türkiye şampiyonu, Yusuf Nuri Düger Türkiye 2'inci oldu. Tuğsem İklima Danış ise Kata dalında güzel performansı ile göz doldurdu.

Sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor takımımızın sporcularından oluşan okullarımızın değerli karatecilerini, ailelerini ve bu süreçte sporcularımıza özel antrenman vererek başarılı olmalarını sağlayan Murat Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımızı kutluyoruz. Türkiye'de örnek altyapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediyespor, birlikte hareket ettiğimiz il, ilçe milli eğitim ve il, ilçe gençlik spor müdürlüklerimizi kutluyoruz" dedi. - BİLECİK