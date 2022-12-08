Burak Yılmaz'ın bir cümlesi Galatasaray taraftarını delirtti! Tepkiler peş peşe geliyor

Herkes merak ediyor! İşte komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık'ın son durumu

Fransa Ligue 1'de Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, bir sezon sonra Fortuna Sittard'ın yolunu tuttu. Deneyimli golcü, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'de uygulanan yabancı sınırı ile ilgili tepki çeken bir açıklamada bulundu.

"TÜRK FUTBOLCU SAHAYA ÇIKARABİLİRLER Mİ?"

Yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini belirten Burak Yılmaz, "Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Galatasaraylılar yaptıkları paylaşımlarla, deneyimli golcüyü topa tuttu.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

Hayatımda bir değişim var ama bu yaşla alakalı. Keşke 20'li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Çünkü futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum.

"ÇOK GÜZEL BİR KARİYERİM OLDU"

Nasıl futbolcu olarak tırnaklarımla kazıyarak iyi yerlere geldiysem hoca olarak da aynısını yapacağım. Yaşım ilerledikçe yaşıma bağlı olarak da daha sakin bir yapıda olduğumu hissettim. Çok güzel bir kariyerim oldu.

"HİÇBİRİNİN EMEKLERİNİ GÖRMEZDEN GELEMEM"

Şenol Güneş bana güvendi, Türk futboluna kazandırdı. Galatasaray beni Avrupa çapında bir futbolcu yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Hiçbirinin emeklerini görmezden gelemem.

"PARA PUL SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform. İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz.

"BAMBAŞKA BİR BURAK YILMAZ OLABİLİRDİ"

Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi ki değişimim 27 yaşındaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi.

"DÖRT GÖZLE MAÇLARINI BEKLİYORUM"

Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın başına geçti. Çok mutluyum, en iyisini yapacaktır. Dört gözle maçlarını bekliyorum. Her hocanın, maçtan sonra 'Bir oyuncu değiştirirken, şunu da oyundan almak zorundayım. Takımım çorba oluyor.' gibi sözler söylemesini doğru bulmuyorum. Hocaysak, bunların sezon öncesinde planlanması gerektiğini düşünüyorum.

"JORGE JESUS ÇOK DEĞERLİ BİR HOCA"

Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus, çok değerli bir hoca, Türkiye'ye çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması benim için çok değerliydi ve beni fanı yaptı.

"BAŞKA PROBLEMLERİ VAR"

Icardi, çok değerli bir oyuncu. Fit olursa, Galatasaray'a ve ülkemize çok şey katar. Başka problemleri var. Sakatlık olsun, özel hayatı olsun. Ama onları halledebilecek bir oyuncu. Futbol hayatıma Fortuna Sittard ile devam edip orada bitirmek istiyorum. Bu net, boşu boşuna 'Burak, Adana Demir'e ya da Beşiktaş'a gidiyor.' diye haber yapmayın." ifadelerini kullandı.